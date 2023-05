Türkei-Wahl und Clubbing für den guten Zweck

Am Montag sind Politologe Hüysein Cicek sowie Manuela Petschnig und Manuel Fleisch von der Bonesbar zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Am Sonntag wurde in der Türkei der neue Präsident gewählt. Zwei Wochen nach der Wahl lieferten sich Recep Tayyip Erdogan und Kemal Kilicdarogu einen Showdown. Am Ende gewann Erdogan mit rund 52 Prozent der Stimmen. In "Vorarlberg LIVE" gibt Politologe Hüysein Cicek seine Einschätzung zum Wahlergebnis ab und welche Auswirkungen das auf die Zukunft der Türkei hat.