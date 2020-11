Türe der Kirche sind offen

In diesem Jahr findet die Adventkranzsegnung in Mäder in einer etwas anderen Form statt.

Mäder. Zwar mussten auch in Mäder aufgrund der aktuellen Situation alle Gottesdienste und Termine bis auf Weiteres abgesagt werden – die Kirche bleibt aber offen und so kann auch die traditionelle Adventkranzsegnung stattfinden.

Einladung zum gemeinsamen Gebet

Die Pfarre Mäder lädt auch in der aktuellen Zeit zur stillen Andacht und daher bleiben die Türen der Kirche am Tag geöffnet, wobei die Gäste gebeten werden auch hier die aktuellen Vorschriften und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Dazu läuten jeden Sonntag um 9.55 Uhr vor dem Beginn des Radiogottesdienstes als Einladung zum gemeinsamen Gebet die Glocken der Pfarrkirche und auch Pfarrer Romeo wird – leider ohne Gemeinde – die Sonntagseucharistiefeier in der Pfarrkirche zelebrieren.

Adventkränze werden gesegnet