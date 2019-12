Tüftler, Tuner und Grenzensprenger

Bereits zum siebten Mal rief VOL.AT dazu auf, die „Besten Arbeitgeber Vorarlbergs“ ausfindig zu machen. Dabei nominieren und bewerten Mitarbeiter ihre Unternehmen völlig anonym. In der Kategorie „5 bis 10 Mitarbeiter“ holte sich Speedup Automation mit Sitz im Hohenemser Otten Areal die begehrte Auszeichnung.

Sie alle gehören wohl zu jenen, die als Kind ihre Spielzeugeisenbahn lieber in deren Einzelteile zerlegt haben, als sich mit dem bloßen Spielen zufrieden zu geben. Für die neun Mitarbeiter von Speedup Automation ist ihr Unternehmen der beste Arbeitgeber, weil sie hier das perfekte Umfeld vorfinden, um ihrer Begeisterung für technische Herausforderungen zu frönen. Speedup Automation programmiert Maschinensteuerungen für Produktionsanlagen für namhafte Kunden im In- und Ausland, mit dem Anspruch, die maximale Leistung der komplexen Maschinen herauszuholen und die Bedienung so einfach und benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten.

Spannende Aufgaben, flexible Arbeitszeit

Immer ein Miteinander

Mit Herz und Hirn Grenzen sprengen

Nicht von oben herab diktieren, sondern „die Leute mit ins Boot holen“, genau das ist für Gründer und Geschäftsführer Daniel Heihsel wichtig. Er freue sich sehr über die Auszeichnung und sei überzeugt, „dass man mit einer flachen, transparenten Organisation viel weiterkommt und auf seine Leute zählen kann. Es geht um Herz und Hirn, um es auf einen einfachen Nenner herunterzubrechen.“ Der gebürtige Schwabe sei sehr überrascht gewesen über die Wahl zum besten Arbeitgeber Vorarlbergs, habe sich das jetzige Team doch erst im Laufe des vergangenen Jahres zusammengefügt, Anfang 2019 hätte sein Unternehmen gerade mal vier Mitarbeiter gezählt. „Wir versuchen, die Grenzen des Machbaren nicht nur zu erreichen, sondern auch zu überschreiten. Wir wagen uns gerne in neue Themen vor, wo man innovativ sein und über den Status Quo hinausdenken muss. Das ist bei uns in den Genen, und ich glaube, das ist es, was unseren Mitarbeitern, neben der modernst ausgestatteten Arbeitsumgebung, so taugt.“ Speedup Automation sei eben eine Spielwiese für Technikfreaks, auf der man tüfteln, tunen und Grenzen des Denk- und Machbaren sprengen könne.