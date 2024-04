TU-22M3-Bomber in Russland abgestürzt: Drei Piloten gerettet, Suche nach Viertem läuft

"Ein TU-22M3-Flugzeug der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte ist bei der Rückkehr von einem Kampfeinsatz zu seinem Stützpunkt in der Region Stawropol abgestürzt. Die Piloten sind mit dem Schleudersitz ausgestiegen", teilte das Ministerium mit.

Technische Störung als mögliche Ursache des Absturzes

Der Absturz scheint durch eine technische Störung verursacht worden zu sein. Das Flugzeug hätte keine Munition an Bord gehabt, hieß es.

Ein strategischer Bomber vom Typ TU-22M3 ist am Freitag in der Früh in der südrussischen Region Stawropol abgestürzt, wie die Nachrichtenagenturen Interfax und TASS unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichteten. Das Ministerium teilte mit, dass die vier Piloten das Flugzeug mit dem Schleudersitz verlassen hätten. Drei von ihnen seien gerettet worden, die Suche nach dem vierten Piloten werde fortgesetzt.