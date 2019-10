TSZ Dornbirn ohne Fehl und Tadel auf Landesebene

216 Aktive in 20 Mannschaften starteten bei den Vorarlberger Landesmeisterschaften im Team-Turnen 2019 in Wolfurt.

Die attraktiven Wettkämpfe fanden bei Top-Leistungen und vollen Tribünen in der Hofsteigsporthalle statt. Ende November steht mit der Staatsmeisterschaft in Graz der Jahreshöhepunkt für die Team-Turn-Szene an. Die in Wolfurt gezeigten Leistungen geben Anlass zur Hoffnung auf Spitzen-Ergebnisse bei den nationalen Titelkämpfen. Fotos und Ergebnisse im Internet: www.vts.at