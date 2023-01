Tsitsipas nach Sieg über Chatschanow im Melbourne-Finale

Aller guten Dinge sind nicht drei, sondern vier: Stefanos Tsitsipas hat nach drei verlorenen Semifinal-Spielen bei den Australian Open im vierten Anlauf endlich den Einzug ins Endspiel des Tennis-Grand-Slam-Turniers geschafft. Der 24-jährige Grieche setzte sich am Freitag in der Rod Laver Arena gegen den Russen Karen Chatschanow mit 7:6(2),6:4,6:7(6),6:3 durch und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht. Im Finale wartet Novak Djokovic oder Außenseiter Tommy Paul.

Mit 24 Jahren und 170 Tagen ist er der jüngste männliche Finalist im Melbourne Park seit zwölf Jahren. Sollte Tsitsipas gewinnen, würde er nicht nur seinen ersten Grand-Slam-Triumph feiern, sondern auch die Führung in der Weltrangliste übernehmen. "Ich mag diese Zahl. Das sind die Momente, für die ich so hart gearbeitet habe. Es ist toll, nicht nur um einen Titel zu spielen, sondern auch die Möglichkeit zu haben, im Ranking einer ganzen Sportart ganz oben zu stehen", sagte Tsitsipas.

Er will es besser machen als der Zypriote Baghdatis 2006, der dem Schweizer Roger Federer in vier Sätzen unterlegen war. Chatschanow verlor wie bei den US Open 2022 in der Vorschlussrunde und verpasste sein erstes Major-Finale, wird aber im Ranking auf Position 13 vorstoßen.