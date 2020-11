"Tschutta 3.0": Große Belastung für Altach und Austria Lustenau

In der 16. Ausgabe von „Tschutta-3.0“ dreht sich das runde Leder um die Bundesliga mit SCR Altach und die 2. Liga mit Austria Lustenau und FC Dornbirn. Drei Vereine suchen einen neuen Trainer.

Fünf Spieltage sind in der Tipico Bundesliga im Jahr 2020 noch zu spielen. Der Profifußball endet aber mit Geisterspielen und ohne Gastrobetrieb. Nach der zweiwöchigen Länderspielpause kehrt der Alltag in der höchsten Österreichs Spielklasse zurück. Altach trifft im Heimspiel am Samstag auf den Wolfsberger AC (17 Uhr). Die Kärntner mit dem Thüringer Michael Liendl haben in den letzten Wochen an kein geregeltes Mannschaftstraining denken können. Acht Kaderspieler wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Altach will den zweiten Heimsieg fixieren und den Anschluss ans Mittelfeld wahren. Am Mittwoch (20.25 Uhr) trifft die Elf von Trainer Alexander Pastoor im ÖFB Cup Achtelfinale auswärts auf Vienna. Der Tabellenführer der Wiener Stadtliga ist Außenseiter, für Altach zählt nur der Aufstieg ins Viertelfinale.