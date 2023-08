Tschagguns: Landwirtin bei Heuarbeiten schwer verletzt

Arbeitsunfall am Sonntagabend in Tschagguns: Bei Heuarbeiten auf einer Hangwiese geriet ein Muli-Transporter außer Kontrolle und verletzte eine 56-jährige Landwirtin schwer.

Laut Informationen der Polizei waren die Mutter und ihr 32-jähriger Sohn gegen 20.30 Uhr mit Heuarbeiten auf der Wiese beschäftigt. Der Sohn manövrierte den Muli rückwärts den Hang hinauf, um Heu aufzuladen und sicherte das Fahrzeug. Kurz darauf bestieg die Mutter den Transporter. Plötzlich setzte sich dieser unerwartet in Bewegung und begann talwärts zu rollen. In der Annahme, sich in Sicherheit zu bringen, sprang die 56-Jährige aus dem rollenden Muli. Dabei kam sie zu Sturz und wurde im Bereich des unteren Rückens von den hinteren Zwillingsrädern des Mulis vollständig überrollt und schwer verletzt.