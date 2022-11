TS Wolfurt mit sieben Teams bei der Staatsmeisterschaft

Am kommenden Samstag ist Wolfurt Austragungsort für die Staatsmeisterschaft im Team-Turnen.

Die beachtliche Zahl von 327 Turnerinnen und Turnern aus fünf Bundesländern werden am Samstag, den 26. November zur Staatsmeisterschaft 2022 im Team-Turnen sowie zu den österreichischen Meisterschaften in den Nachwuchs- und Offenen Klassen in der Hofsteighalle aufmarschieren. Die Vorarlberger Turnvereine werden dabei mit 17 Teams antreten. Sieben davon sind Teams der Turnerschaft Wolfurt.