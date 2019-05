Trotz Widerstand: Umstrittene Wohnanlage in Götzis wird gebaut

Trotz jahrelanger Proteste wird in Götzis nun ein großes Wohnprojekt umgesetzt. Anrainer warnen davor, dass durch die groß angelegte, teilweise siebengeschossige Anlage ein Wohn-Ghetto entstehen könnte. Der Bürgermeister hält dagegen und befindet das Projekt für notwendig.

Das Projekt der gemeinnützigen Wohnbauselbsthilfe im ehemalige Wirtschaftspark in Götzis-Wieden wird nun fix so wie geplant umgesetzt, bestätigte Bürgermeister Christian Loacker (ÖVP) laut ORF Vorarlberg. Dem Antragsteller sei auch bereits eine rechtskräftige Baubewilligung ausgestellt worden.

49 neue Wohnungen

Beim Kalkofenweg in Götzis sollen also zu den bereits bestehenden Wohnanlagen noch drei Wohnblöcke dazukommen. In Summe werden 49 Wohnungen errichtet. Diesen August sollen die Bauarbeiten beginnen, 2021 soll die Anlage fertiggestellt sein. Nach Abschluss des Projekts sollen 10 Prozent der Götzner Bevölkerung in dem Gebiet leben.