Trotz Vollzeit: "Schaffa, schaffa, überleba"

Friseurin Larissa Köb (27) aus Wolfurt sucht einen Lehrling, findet keinen – und kann das sogar verstehen. "Es kann nicht sein, dass sich Arbeit nicht lohnt", sagt sie.

Donnerstagmorgen, Friseur-Meisterin Larissa Köb stehtin ihrem Salon in Wolfurt. Allein. Denn die 27-Jährige sucht vergebens nach einem Lehrling. „Niemand will den Job mehr machen“, sagt die Herzblut-Friseurin. Nach ihrer Lehre hat sie zusätzliche Master Classes besucht, in London beim exklusiven Salon Toni & Gui gearbeitet und sogar bei der London Fashion Week frisiert. Larissa lebt und liebt ihren Beruf. Und trotzdem: „Ich kann verstehen, dass niemand mehr FriseurIn werden will.“