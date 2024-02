Trotz vier Treffer keine Punkte für EHC Lustenau

Eine 4:5 Niederlage kassierte der EHC Lustenau beim Auswärtsspiel gegen die Unterland Cavaliers. Nach einem erfolgreichen ersten Spielabschnitt kassierten sie im Mitteldrittel drei Treffer. Im letzten Spielabschnitt konnten sie den Rückstand egalisieren, doch schlussendlich jubelten die Gastgeber. Sein Debut im Lustenauer Dress feierte Torhüter Lukas Moser mit einer guten Leistung.

Die ersten Minuten des Spieles verliefen ohne besondere Höhepunkte und waren vom Abtasten beider Teams geprägt. Daher überraschend kam der Führungstreffer für Neumarkt in der fünften Minute durch Michael Sullmann. Erstmals gefährlich wurde Lustenau in der 10. Minute, doch der Pfosten verhinderte den Ausgleichstreffer. Nach 12 Minuten musste Lustenaus Kapitän Max Wilfan auf die Strafbank. Doch genau in dieser Phase jubelten die Lustenauer. Durch einen hervorragend vorgetragenen Konter – eingeleitet durch Ville Pekka Pietilä – erzielte Jan Shikera den viel umjubelten Ausgleichstreffer. Da kurze Zeit später auch Valtteri Kukkola auf die Strafbank musste, agierten die Italiener eine knappe halbe Minute mit zwei Mann mehr auf dem Eis, doch das Lustenauer Bollwerk hielt. Die letzen Spielminuten standen im Zeichen der Lustenauer. Genau zwei Sekunden vor Drittelsende fälschte David König einen Gewaltschuss von Jesper Alassari unhaltbar ab und so ging Lustenau mit einem knappen 2:1 Vorsprung in die erste Pause.

Im zweiten Spielabschnitt waren die Gastgeber die stärkere Mannschaft. Schon in der 24. Minute erzielten sie nach einem schönen Angriff durch Luka Nymann den Ausgleichstreffer. Nur weitere drei Minuten später erwischte Nicolo Remolato Lustenaus Torhüter auf dem falschen Fuß und netzte zur abermaligen Führung für die Unterland Cavaliers ein. In weiterer Folge schwächte sich Lustenau durch einige Strafen. Eine diese nutzte Florian Wieser in der 33. Minute zum vierten Treffer für die Südtiroler. Mit diesem Spielstand ging es in die zweite Pause.

Die ersten Minuten im letzten Spielabschnitt verliefen ohne nennenswerten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Erst nach dem Anschlusstreffer für Lustenau durch Jesper Alasaari in der 49. Minute kam wieder Pfeffer in die Partie. Lustenau drängte auf den Ausgleichstreffer. Diesen konnte Lustenau in der 53. Minute durch Lenz Moosbrugger bejubeln. Nur wenige Sekunden später kassierte Lustenau eine kleine Bankstrafe wegen Spielverzögerung. Diese nummerische Überlegenheit nutzten die Unterland Cavaliers in der 56. Minute durch Luka Nyman zum abermaligen Führungstreffer für die Gastgeber. In den letzten Minuten war Lustenau nochmals alles nach vorne, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

HC Unterland Cavaliers : EHC Lustenau 5:4 (1 :2 / 3 : 0 / 1 : 2)

Torschützen HC Unterland: Michael Sullmann (5. Min.), Luka Nymann (24. Min. /56. Min.), Nicolo Remolato (27. Min.), Florian Wieser (33. Min.)