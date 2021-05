Trotz Vertrag in der Schweiz: Roganovic bleibt in Dornbirn

Die 21-jährige großgewachsene Torfrau Andjela Roganovic hütet weiter für SSV Dornbirn/Schoren das Tor

Die 1,94 Meter großgewachsene Andjela Roganovic hat bei einem Schweizer Handballklub in der 1. Liga vor wenigen Tagen einen schriftlichen Vertrag unterzeichnet. Allerdings hat der Präsident der Eidgenossen, wo die erst 21-jährige Torfrau ab der neuen Meisterschaft zwischen den Pfosten stehen sollte, von der Verpflichtung nun keinen Gebrauch gemacht und will keine ausländischen Spielerinnen im Aufgebot. Das Wichtigste: Andjela Roganovic wird weiter für den Women Liga Austria Paradeklub SSV Dornbirn/Schoren das Tor hüten. Seit drei Saisonen spielt die starke Torhüterin bei den Messestädterinnen und hatte einen großen Anteil am Verbleib in der höchsten Spielklasse Österreichs. „Ich habe noch genügend Zeit eine Profikarriere zu starten. Bis dahin will ich mich in der Athletik und in der Schnelligkeit noch verbessern. Aber die ganze Konzentration wird nun wieder für Dornbirn im Fokus stehen, alles andere ist kein Thema.“, sagt Andjela Roganovic.

Die Stärken der Torfrau sind das gute Stellungsspiel. „Kann die Würfe des Gegners gut lesen, bleibe in jedem Spiel ruhig und breche nicht in Panik aus“ und kann meine Mannschaft gut motivieren. Der Handballsport ist dem Talent in die Wiege gelegt worden. Durch ihren Onkel Petar Roganovic und ihren Bruder hat sie die Liebe zum Handball gewonnen. Mit 17 Jahren feierte sie ihr Debüt in der ersten Kampfmannschaft von Kreuzlingen. Und warum hat Andjela Roganovic in den letzten Monaten starke Leistungen in Dornbirn gezeigt? „Der Dank gilt dem Trainerstab mit Emanuel Ditzer an der Spitze und allen Kaderspielerinnen. Alle schenkten mir das Vertrauen und für diese Unterstützung bin ich sehr dankbar“.

ZUR PERSON

Andjela Roganovic

Geboren: 16. Juni 1999; Beruf: Bürokauffrau; Familie: Vater Dalibor, Mutter Danijela; Schwester Anastasja, Bruder Nemanja; Wohnort: Hard; Sportart: Handball; Verein: SSV Dornbirn/Schoren;