Trotz Sturz: Daniel Ganahl sensationell WM-Siebenter

Der Gaschurner klassiert sich bei den Weltmeisterschaften im Spitzenfeld.

Skibergsteiger-WM in Spanien

Bei den Weltmeisterschaften der Skibergsteiger im spanischen Boi Taüll standen die Team-Bewerbe auf dem Programm. Für den ÖSV standen Daniel Ganahl und Armin Höfl als einzige Paarung am Start. Das Vorarlberg-Steiermark-Duo konnte sich mit dem 7. Platz in einem extrem starken Läuferfeld über die mehr als 2.000 Höhenmeter gut behaupten. Bereits von Beginn an liefen die späteren Siegerteams aus Italien und Frankreich dem Feld davon. Ganahl und Höfl positionierten sich im anfangs engen Verfolgerfeld und konnten ihr Tempo gut einteilen. Nach dem ersten Drittel der Distanz festigte das ÖSV-Team die Position 7. In der vorletzten Abfahrt im freien Gelände verriss es im Bruchharsch den Ski von Daniel Ganahl. Der Vorarlberger überschlug sich mehrfach, wobei der 26-jährige glücklicherweise unverletzt blieb. Ein gebrochener Stock, als Folge des Sturzes, konnte dank des Eingreifens eines Betreuers rasch getauscht werden. Im letzten Anstieg legte das rot-weiß-rote Duo nochmals an Tempo zu, konnte aber die Lück zu dem vor ihnen liegenden Team aus Norwegen nicht mehr schließen. Der Sieg ging mit einer Laufzeit von 01:56:28 Minuten und rund 51 Sekunden Vorsprung an das italienische Team mit Robert Antonioli und Matteo Eydallin vor den Franzosen William Bon Mardion und Xavier Gachet. Dahinter klaffte bereits eine beträchtliche Lücke von über 3 Minuten auf die Drittplatzierten Davide Magnini und Nadir Maguet aus Italien. Das ÖSV-Duo hatte im Ziel einen Rückstand von 10:36 Minuten auf die Siegerzeit.