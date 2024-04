Trotz Schwierigkeiten: Bau des Lifestylehotels in Hard nimmt Gestalt an

Video: Aktuelle Bilder von der Baustelle

Anfängliche Schwierigkeiten

Aufgrund von Verzögerungen bei der Baugenehmigung befindet sich das Projekt deutlich hinter dem vorgesehenen Zeitplan. Die Fertigstellung war zunächst für 2024 geplant, aber nach dem aktuellen Stand könnte sich das auf Anfang 2026 verschieben - wenn alles gut läuft. Derzeit hat man mit technischen Herausforderungen zu kämpfen, da die Nähe des Rheins Probleme bei der Bodenstabilisierung verursacht. Trotz aller Bemühungen sind bereits in der frühen Bauphase einige kleinere Risse in der Umgebung der Baustelle sichtbar.

Spannende Pläne

Das geplante Hotel an der Kreuzung Rheinstrasse/Landstrasse wird voraussichtlich mehr als 100 Zimmer bieten. Es ist beabsichtigt, dass die Einrichtung Eco-Plus-Standards entspricht, was einer Unterkunft im Bereich von 2 bis 3 Sternen gleichkommt. Zielgruppe des Konzepts sind vor allem Gäste, die einen jugendlichen Stil schätzen. Der Standort ist besonders attraktiv, weil der Bodenseeradweg unmittelbar am Hotel entlangführt und die Region eine Vielzahl an Aktivitäten für sportlich orientierte Reisende bereithält, weshalb man vorrangig radfahrende Besucher erwartet.