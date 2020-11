Trotz Schmerzen mit guter Leistung zum Saisonfinish

Beim Sprint-Weltcup in Valencia verbuchte Triathlet Leon Pauger (Tri Dornbirn) zum Saisonabschluss den 15. Rang im Weltklasse besetzten Starterfeld.

Der ÖTRV-Kaderathlet verzeichnete einen guten Schwimmstart, war in dieser Disziplin jedoch von einer Prellung am Handgelenk und einigen Abschürfungen gehandicapt. Diese hatte er sich im Vorfeld des Rennens bei einem Radsturz auf der regennassen Straße in Valencia zugezogen. Der Vorarlberger kam im letzten Drittel aus dem Wasser und konnte sich am Rad in die erste etwa 20-köpfige Verfolgergruppe auf das Führungstrio mit den späteren Erst- und Zweitplatzierten vorarbeiten.