Trotz Rückkehr des Winters - der Wirtschaftshof Lochau zieht Bilanz: mit über 1000 PS im Einsatz gegen die Schneemassen

Die Mannschaft des Lochauer Wirtschaftshofs hat auch im vergangenen Winter einmal mehr bewiesen, dass die Bevölkerung in jeder Lage auf sie zählen kann.

Wirtschaftshofleiter Willi Hane und seine Mitarbeiter Marco Dexl, Roland Felder, Alexander Fessler, Andreas Fessler, Werner Kohler, Bernhard Oberhauser, und Bernhard Schneider sind ein eingespieltes Team, das strukturiert und nach Plan arbeitet, um die Schneemassen möglichst effizient und rasch zu beseitigen.

An besonders schneereichen Tagen war der Schneeräumtrupp bereits um vier Uhr morgens mit den Räumfahrzeugen im Einsatz. Zu Spitzenzeiten wurden fünf externe Helfer zur Verstärkung beauftragt und dabei von drei gemieteten Schneeräumgeräten unterstützt. Insgesamt zeigten somit über 1000 PS bei der Schneeräumung ihre technische Höchstleistung.

In Lochau müssen rund 40 km Straßen geräumt werden. Dabei kamen im Winter 2020/21 130 Tonnen Streusalz sowie 24 Tonnen Streukies zum Einsatz. Insgesamt zwölf Mann waren über 1600 Stunden im Einsatz. Der Winterdienst schlug folglich mit Kosten in Höhe von € 124.600,- zu Buche. Im Vergleich zum Vorjahr, mit einem schneearmen Winter, fielen damals in Lochau hingegen kaum Kosten im Bereich Winterdienst an.

Die über Tage andauernden Schneefälle Mitte Jänner, die das ganze Land unter eine dicke Schneedecke gepackt haben, lieferten eine enorme Menge Schnee. Dieser wurde je nach Notwendigkeit mit Lkw abtransportiert und auf einem gemeindeeigenen Parkplatz deponiert. Dort warteten nach einer besonders schneereichen Woche gut 3500 Kubikmeter der nicht mehr ganz so weißen Pracht darauf, dass Regen und Sonne ebenfalls ihren Beitrag leisten.