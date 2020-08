Trotz Corona: "Torture-Ship"-Fahrt findet statt

Nun ist es fix: Mit über zwei Monaten Verspätung kann das "Torture-Ship" in den Bodensee auslaufen. Es gibt strenge Vorschriften und weniger Besucher sind zugelassen.

Eigentlich wollten die Veranstalter schon am 27. Juni mit dem "Torture-Ship" in See stechen. Nur: Die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Die Situation wäre zu unsicher, hieß es damals - obwohl die Veranstalter betonen, dass ihr Fest keine "Großveranstaltung" wäre.