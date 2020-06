Trotz Corona: Diese Kultur-Events im Ländle finden statt

Die Bregenzer Festspiele sind abgesagt, doch ganz kulturlos bleibt Vorarlberg im Sommer nicht. So lädt das Bregenzer Theater Kosmos in der Reihe "Kosmodrom" zu der Uraufführung (9. Juli) "Infantizid, Femzid, Suizid" der jungen Vorarlberger Autoren Amos Postner und Felix Kalaivanan, die sich darin mit Tatorten beschäftigen ( https://theaterkosmos.at ).

"Fesch'markt" und Schubertiade

Von 10. bis 12. Juli bietet die zehnte Auflage des urbanen Marktplatzes "Fesch'markt" im Feldkircher Pförtnerhaus Kunst, Mode, Kosmetik, Möbel, Papeterie, Schmuck, Delikatessen und vieles mehr von Kleinproduzenten (http://www.feschmarkt.info). Das Musikfestival Schubertiade musste seinen August-Zyklus in Schwarzenberg wegen des mangelnden Platzangebots zwar absagen, die Liederabende von 17. bis 19. Juli im Markus-Sittikus-Saal in Hohenems können aber stattfinden: Da der Kartenverkauf kurz nach Beginn coronabedingt gestoppt wurde, sei das Platzangebot ausreichend, hieß es. Ein Kammermusikabend mit Kian Soltani und Aaron Pilsan wird am 15. Juli und zusätzlich am 16. Juli aufgeführt. (https://www.schubertiade.at).