Poolbar-Festival wird 2020 zum Outdoor-Festival

Die Coronakrise hinterlässt auch beim poolbar-Festival deutliche Spuren.

Das Poolbar-Festival 2020 findet vom 23. Juli bis zum 30. August vor dem Alten Hallenbad in Feldkirch statt. Corona-bedingt finden alle Veranstaltungen direkt im Freien statt. Viele Events sind zudem kostenlos.

Der Ablauf in groben Zügen:

Fink, Oehl, Lou Asril, Manu Delago Ensemble u.v.a

Der Startschuss fällt beim poolbar-Opening am 23. Juli mit dem Konzert von Nu Jargon. Tags darauf spielt die Wiener Indiepop-Band Buntspecht auf (24. Juli).

Auf der Open Air-Bühne im Reichenfeldpark sind außerdem international renommierte Musiker und Bands zu Gast: So kehrt am 22. August als Highlight der englische Singer/Songwriter Fink nach Feldkirch zurück, er hatte bereits beim 25. Festivaljubiläum ein ausverkauftes Hallenkonzert gespielt. Oehl haben sich nicht zuletzt auf Tour mit Herbert Grönemeyer und ihrem Elektropop einen Ruf über die Landesgrenzen Österreichs hinaus erspielt (28. August).

Dasselbe gilt für den in London ansässigen Jazzdrummer und Hang-Spieler Manu Delago, der am 7. August mit Ensemble auftritt. Der Grammy-nominierte Künstler spielt seit 2011 immer wieder in der Band von Björk. Internationales Format beweist auch der Contemporary R’n’B Lou Asrils: Die zwei Amadeus Award-Nominierungen dürften für den jungen Mann erst der Anfang einer großen Karriere sein (1. August).