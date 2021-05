Trotz Corona 365 Tage einsatzbereit

Die Feuerwehr von Weiler blickte bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung auf ein außergewöhnliches Jahr zurück.

Weiler. Unter Einhaltung aller aktuellen Coronamaßnahmen konnte Weilers Feuerwehrkommandant Reinhard Morscher kürzlich bei der 131. Jahreshauptversammlung im Montfortsaal auf das vergangene Feuerwehr-Jahr in der Vorderlandgemeinde zurück blicken.

2.280 ehrenamtliche Stunden für die Bevölkerung

„Das Jahr 2020 war geprägt von der weltweit grassierenden Covid-19 Pandemie und diese Auswirkungen sind natürlich auch an unserer Feuerwehr nicht spurlos vorüber gegangen“, so Kommandant Reinhard Morscher in seinem Jahresbericht. So musste auch im Vorderland der Probenbetrieb zeitweise eingestellt, Schulungen abgesagt und der Ablauf bei Einsätze den Sicherheitsanforderungen entsprechend angepasst werden. Ungeachtet all dieser Erschwernisse waren die Feuerwehrmänner- und frauen allerdings wie gewohnt 365 Tage 24 Stunden voll einsatzbereit. So mussten die Mitglieder der Feuerwehr im Jahr 2020 25 Mal zu den verschiedensten Einsätzen ausrücken – von Befreiungsaktionen aus einem Lift, Brandeinsätzen, Verkehrsunfällen bis hin zu Ölspuren auf Straßen – und leisteten insgesamt 2.280 ehrenamtliche Stunden für Menschen in und um Weiler.

Von der Jungfeuerwehr zu den Großen

Aber auch abseits des Einsatzgeschehens gab es in Weiler im vergangenen Jahr einige Highlights. So schaffte das neue Tanklöschfahrzeug gerade noch rechtzeitig vor dem Ausbruch der Coronakrise den Einzug ins Feuerwehrhaus und auch die Feuerlöscherprüfung und das Verteilen des Friedenslichtes fanden wieder großen Anklang. Soweit es Corona zuließ, bildeten sich Feuerwehrfrauen und -männer in diversen Kursen weiter und auch die mittlerweile 14 Mitglieder der Feuerwehrjugend wurden von einem motivierten Jugendteam für die Aufgaben der Feuerwehr begeistert und zu zuverlässigen und verantwortungsbewussten Feuerwehrkameraden ausgebildet. So schaffte dieses Jahr die jugendliche Feuerwehrfrau Sarah Dufner den Übertritt von der Jungfeuerwehr zu den „Großen“ und wurde bei der Jahreshauptversammlung feierlich angelobt.

Neues Versorgungs-Fahrzeug für die Feuerwehr