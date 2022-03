Trotz Ausfälle will Lauterach in Traun siegen

Im letzten Spiel im Grunddurchgang muss man beim Tabellendritten antreten.

Die Herrenmannschaft des HcB Lauterachs bestreitet das nächste Spiel der laufenden Saison in der HLA-Challenge Nord/West. Die Löwen gastieren beim aktuellen Tabellendritten aus Traun. Der Gastgeber konnte in der Mittelschule Lauterach einen knappen Sieg mit zwei Toren unterschied einfahren und die Punkte aus dem Ländle entführen. So will man sich nun dieses Wochenende revanchieren, auch wenn die Karten für die Lauteracher schlecht stehen. Man hat erneut viele Ausfälle zu beklagen, doch trotzdem ist man optimistisch und wird um jeden Punkt kämpfen.