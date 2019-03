Trotz Anstrengungen verpassen die Bulldogs das Saisonziel

Alexander Kutzer, Manager der Dornbirn Bulldogs, spricht am Tag nach dem Saisonaus über das Verfehlen des Saisonziels der Vorarlberger.

Als sportliches Ziel in ihrer siebten Saison im Eishockey-Oberhaus gaben die Bulldogs die vierte Play-off-Teilnahme aus. „Wir haben bis zum Ende alles versucht, um unser Ziel zu erreichen“, erklärt Kutzer. „Die Anstrengungen haben keine Früchte getragen“, dringt Enttäuschung und Müdigkeit durch.

Ab Montag zitiert der Manager sein Personal zu Gesprächen an seinen Schreibtisch. Mit Trainern und Spielern wird die Saison besprochen und es werden erste Gespräche über die Zukunft geführt. Definitive Entscheidungen gäbe es noch nicht. “Wie jedes Jahr werden wir mit jedem sprechen”, so Kutzer.

Die erlittene Verletzungsmisere lässt bei den Bulldogs auf jeden Fall niemand als Ausrede gelten. Moralisch lobt Kutzer seine Mannschaft, die in jeder Situation alles gegeben haben. „Es gibt Dinge, die wir in der Öffentlichkeit nicht diskutieren konnten. Zum Beispiel spielten wir in den entscheidenden Spielen zum Schluss mit Spielern, die trotz ihrer Verletzungen die Mannschaft unterstützen wollten.“ Ein Beispiel sei der nur für die Schlussphase verpflichtete Tormann Miroslav Svoboda, der nach einer im Spiel mit den Bulldogs erlittenen Knieverletzung versucht hat, der Mannschaft trotzdem zum Erreichen der Play offs zu helfen. Ein anderes Kapitän Olivier Magnan, der seit Wochen mit einer Fußverletzung auf dem Eis stand. Nächste Woche wird operiert.