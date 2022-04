Trotz aller Erschwernisse voll einsatzbereit

Die Ortsfeuerwehr von Weiler blickte bei der Jahreshauptversammlung auf das Jahr 2021 zurück.

Weiler. Mit 32 Ausrückungen leisteten die Mitglieder der Feuerwehr im vergangenen Jahr wiederum wichtige Dienste für die Gemeinde und waren trotz aller Umstände um die Coronasituation an 365 Tagen 24 Stunden voll einsatzbereit.

Kommandant wiedergewählt

„Das vergangene Jahr war wiederum von der weltweit grassierenden COVID-19-Pandemie geprägt und so konnten wir den Probenbetrieb nur unter erschwerten Bedingungen durchführen. Auch sonstige Schulungen und Veranstaltungen waren nicht möglich. Ungeachtet all dieser Erschwernisse war unsere Feuerwehr wie gewohnt 365 Tage 24 Stunden voll einsatzbereit und für dieses disziplinierte und engagierte Verhalten möchte ich mich ganz besonders bei der Mannschaft bedanken“, so Weilers Feuerwehrkommandant Reinhard Morscher in seinem Jahresbericht 2021. Im Zuge der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde Morscher, der seit drei Jahren der Ortsfeuerwehr als Kommandant vorsteht, für weitere drei Jahre gewählt.

Rund 3.000 Stunden in Feuerwehrarbeit investiert

Die Feuerwehrkameraden aus Weiler wurden dabei im vergangenen Jahr zu 32 Einsätzen alarmiert. Mit 26 Ausrückungen stellten die technischen Einsätze den Großteil der Alarmierungen dar. Sechs Mal mussten Brandeinsätze abgearbeitet werden und fünf Mal leisteten die Kameraden aus Weiler nachbarschaftliche Hilfe. Somit leistete die Ortsfeuerwehr von Weiler im vergangenen Jahr 583 Stunden für die Sicherheit der Bevölkerung. Um all diese Einsätze professionell und erfolgreich erledigen zu können, wurden wieder unzählige Stunden in die Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrfrauen und -männer investiert und so wurden im vergangenen Jahr für Ausbildung, Fahrzeugwartung, Jugendarbeit und vieles mehr die stattliche Anzahl von 2.916 Stunden investiert.

Neues Einsatzfahrzeug für Feuerwehr Weiler