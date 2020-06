Trommeln ist eine Reise vom Kopf ins Herz

Mathias Meusburger möchte seine Leidenschaft für Rhythmen und Melodien teilen.

Hohenems/Krumbach. Als Mathias Meusburger vor elf Jahren im Griechenland-Urlaub zum ersten Mal eine Handpan hörte, war dies sozusagen „Liebe auf den ersten beat“. Um den begeisterten Schlagzeuger war es sofort geschehen und zwei Jahre später war er selbst stolzer Besitzer dieses besonderen Instruments. Das Hang ist die Urform aller Handpans, welche im Jahr 2000 in Bern erfunden wurden. Das Instrument besteht aus zwei Metallhälften, die ein hohles Gefäß bilden. In die obere Hälfte sind Tonfelder gehämmert, die mit Fingern und Händen gespielt werden. Töne entstehen durch leichtes Berühren, antippen oder streichen – Rhythmen und Melodien entstehen von selbst. „Ich war sofort beeindruckt, wie viele Klänge man aus dem Instrument rausholen kann und wie abwechslungsreich die Musik ist. Für mich als Schlagzeuger ist es das perfekte Instrument, weil man Rhythmus und Melodie vereint“, erklärt der Schlagzeuglehrer und Musiker, der seine Ausbildung zum Instrumentallehrer für Schlagzeug am Music College für Pop Rock Jazz abschloss und viele Jahre die „Drumscool“ in Hohenems führte.

In den vergangenen Jahren hat Mathias die Handpan nur für sich gespielt, aber nach zahlreichen Anfragen von Freunden und Interessierten war für den gebürtigen Krumbacher klar, „diese Faszination möchte ich gerne weitergeben und teilen.“ Ab Herbst sollen die ersten Workshops sowie Kurse an der Volkshochschule Hohenems starten. An den Workshops können bis zu sechs Personen teilnehmen. Für die Kursbesucher werden sogenannte RAV Drums bereitgestellt. „Dieses Instrument vereint die Konzepte von Handpans und Zungentrommeln, ist aber nicht ganz so kostspielig wie eine Handpan, die bis zu 2000 Euro kostet“, so der Musiker. Die RAV Drum ist ideal für Anfänger und Neueinsteiger und in der Gruppe entstehen schnell neue Melodien.