Trockenheit beeinflusst Stromerzeugung: Deutlicher Rückgang bei Wasserkraft

Die anhaltende Trockenheit hat im Juni zu einem deutlichen Rückgang der Stromproduktion aus Wasserkraft in Vorarlberg geführt.

Stromversorgung nicht gefährdet

Positive Entwicklung trotz rückläufiger Zahlen

Trotz der rückläufigen Zahlen bei der Wasserkraftproduktion gibt es eine positive Entwicklung im europäischen Strommix. Die Illkwerke/vkw weisen darauf hin, dass in Europa derzeit so viel Strom aus Windkraft und Sonnenenergie produziert wird wie noch nie zuvor. Im Juni wurde in Deutschland sogar ein neuer Monatsrekord von 15 Terrawattstunden aufgestellt. Diese steigende Produktion erneuerbarer Energien in Europa gleicht den Rückgang der Wasserkraftproduktion in Vorarlberg zum Teil aus.