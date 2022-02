Trio schießt Dornbirn Schoren ins Viertelfinale

Beim 36:30-Heimerfolg gegen Wr. Neustadt waren Julia Marksteiner, Lidya Kovacheva und Sara Kojic plus Torfrau Szabo die Sieggaranten.

Gegenüber dem 25:25 im WHA-MEISTERLIGA-Nachtragsspiel am Vortag gingen die Schoren-Girls am Sonntagabend im Achtelfinale des ÖHB-Cups gegen roomz JAGS WV (Wr. Neustadt und Vöslau) von Anpfiff an deutlich konzentrierter zu Werke. Nach einem offenen Schlagabtausch (6:6/8. Minute) zu Beginn zogen die Hausherrinnen mit schnellen Gegenstößen auf 12:7 (17.) weg. Zeitweise baute Kapitänin Julia Marksteiner (12 Tore), Lidiya Kovacheva (7) und Sara Kojic (7) den Vorsprung auf bis zu sieben Tore aus.