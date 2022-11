Trio Binder-Hielscher-Clemente

Wenn langjährige Freunde gemeinsam Musik machen, ist das im wahrsten Sinne hörbar.

Sie spielen am Sonntag, 6. November in der Villa Falkenhorst um 17:00 Uhr . Gemeinsam haben sie an der Musikhochschule in München studiert, sind eigene Wege gegangen, haben sich jedoch nie aus Augen verloren.

Uta Hielscher , in Tokio geboren, erhielt zahlreiche Auszeichnungen (u.a. ist sie Preisträgerin des „Deutschen Musikwettbewerbes“ und des „Aoyama Music Award). Als Begleiterin und Kammermusikpartnerin für Instrumental- und Vokalsolisten bei Aufführungen in Europa, den USA, Japan, Nordafrika und dem Nahen Osten ist sie weithin gefragt.

Peter Clemente spielte auf Einladung von Claudio Abbado regelmäßig im Lucerne Festival-Orchester und unterrichtete auf Einladung von Daniel Barenboim an der Free International Music School in Ramallah/Palästina. Er gewann den ARD-Preis in München sowie den Kammermusik-Wettbewerb „Vincenzo-Belli¬ni“ in Caltanissetta/Italien und den Violin-Wettbewerb „Michelangelo Abbado“ in Sondrio/Italien.