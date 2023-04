Tridonic reagiert auf heftige Kritik von ÖGB-Stemmer

all

Tridonic wehrt sich gegen Vorwürfe

In der schriftlichen Stellungnahme, die VOL.AT vorliegt, betont Tridonic-Anwalt Wittwer ausdrücklich, dass sich die Firma weiter zu einem Betriebsrat für Arbeiter und Angestellte bekennt.

Gegenüber den Vorarlberger Nachrichten betont der Anwalt: "Um einen langwierigen Rechtsstreit zu vermeiden, wäre in beiderseitigem Interesse, eine außergerichtliche Einigung in einem vernünftigen Rahmen zu erzielen. Hier gab es in der Vergangenheit zwei Angebote von Tridonic, jedoch war bislang keine Annäherung möglich. Nach wie vor sind wir für Vergleichsgespräche offen."