ÖGB schießt vor Prozess scharf gegen Tridonic

"Solche Methoden sind abzulehnen"

"Tridonic hat seine eigene Betriebsratsvorsitzende vor Gericht geschleift, um sie loszuwerden, weil sie engagiert und energisch die Interessen der Beschäftigten vertritt", ärgert sich ÖGB-Landesvorsitzender Reinhard Stemmer vor der morgigen zweiten Verhandlungsrunde am Arbeitsgericht Feldkirch, in der es um die Entlassung der Betriebsrätin geht.

Scharfe Kritik an Tridonic-Führung

"Die Firma Tridonic gibt ein katastrophales Bild betrieblicher Sozialpartnerschaft ab. So wird mit Partnern nicht umgegangen." Persönliche Befindlichkeiten seien außen vorzulassen und das Wohl des Betriebes und der Beschäftigten in den Vordergrund zu rücken. "Wer damit nicht klarkommt, ist an der falschen Position", so Stemmer in Richtung Tridonic-Werksleitung.