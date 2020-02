Tricks und Tore auf Parkett

Beim zweiten Teil des Rudi Hagen Nachwuchsturniers zauberten letztes Wochenende zahlreiche Nachwuchstalente Hallenfußball vom Feinsten auf den Holzbelag der Sporthalle des Gymnasiums Lustenau.

Vergangenes Wochenende fand der zweite Teil des bereits 19. Rudi Hagen Gedächtnisturniers in der Sporthalle des Lustenauer Gymnasiums statt. Wo sich vor gut sechs Wochen Nachwuchsmannschaften aus ganz Vorarlberg in den Altersklassen Bambini bis U12 matchten, verglichen nun auch die Teams der Stufen U13 bis U18 ihre fußballerischen Fähigkeiten. Das wie jedes Jahr vom Nachwuchsteam des SC Austria Lustenau organisierte Turnier zog wieder einmal zahlreiche Zuschauer und Zuschauerinnen an. Diesen wurde dann auch einiges geboten. So zeigten über 420 Spieler und Spielerinnen in insgesamt 42 Teams, was sich alles mit einem Fußball auf einem hölzernen Geläuf anstellen lässt. Nicht selten konnten schöne Tore und technische Finessen bestaunt und beklatscht werden.