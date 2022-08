Triathlon, Bergrettung und Alpenverein

all

Am Freitag sind Björn Lamprecht, Klaus Drexel und Andreas Schmid zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Björn Lamprecht, TriDornbirn

Am Samstag heißt es in Lauterach wieder: schwimmen, radeln, laufen. Beim 28. Jannersee-Triathlon gehen wieder zahlreiche Athleten aus Vorarlberg und Umgebung an den Start. Organisator Björn Lamprecht spricht mit Pascal Pletsch über die Vorbereitungen und worauf sich die Teilnehmer freuen können.

Klaus Drexel, Bergrettung

Die Einsatzzahlen der Vorarlberger Bergrettung gingen in den vergangenen Wochen und Monaten massiv nach oben. Klaus Drexel spricht in "Vorarlberg LIVE" über kuriose Einsätze und wie man sich in einer Notlage verhalten sollte.

Andreas Schmid, Alpenverein

Müll in der Wildnis und Wanderer abseits der Wege - auch der Alpenverein muss sich immer öfters mit fehlendem Respekt am Berg auseinandersetzen. Andreas Schmid spricht mit VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch über die Auswüchse der Selbstverständlichkeit und welches Verhalten am Berg Standard sein sollte.

VORARLBERG LIVE am Freitag, 12. August 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Björn Lamprecht (TriDornbirn), Klaus Drexel (Bergrettung), Andreas Schmid (Alpenverein)

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

