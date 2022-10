Tri-o-colore: Frauenpower

Am Sonntag, den 16. Oktober spielen in der Villa Falkenhorst um 17.00 Uhr drei begabte Musikerinnen.

Frauenpower gab es schon immer, auch in der Musik. Wie unterschiedlich jedoch die Schicksale der einzelnen Komponistinnen vom Barock bis zur Moderne waren und sind, zog die drei Musikerinnen des Tri-o-colore so in ihren Bann, dass der Plan entstand ein Programm mit Moderation und Werken von Frauen zusammenzustellen.