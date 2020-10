Treue und verlässliche Florianijünger

Feuerwehr Zwischenwasser ehrt verdiente Mitglieder

Zwischenwasser. Eigentlich war die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Zwischenwasser bereits im März geplant gewesen, Kommandant Mathias Natter musste diesen Termin aber ebenso absagen wie jenen im September. Natter war es aber ein sehr großes Anliegen zumindest die Ehrung der langjährigen Mitglieder vorzunehmen. Unter der Anwesenheit von Bezirksfeuerwehrinspektor Manfred Morscher – als Vertreter des Landesfeuerwehrverbands – sowie vom mittlerweile ehemaligen Vizebürgermeister Daniel Bösch, bedankte man sich im kleinen Rahmen für den jahrzehntelangen Einsatz zuerst bei Zenjo Struzinjski für 25 Jahre Feuerwehrmitglied, zuerst in der Stadt Feldkirch, dann bei der Betriebsfeuerwehr des LKH Feldkirch und nun seit 2016 in Zwischenwasser. Peter Vith, der bereits seit 20 Jahren die Funktion des Fahrzeugwarts ausübt erhielt dafür das Verdienstkreuz in Bronze. Schließlich durfte Kommandant Natter dann noch gleich vier Ehrenmitgliedschaften verleihen. Die Ehren gingen an Wolfgang Böckle (36 Jahre aktives Mitglied), Harald Böckle (45 Jahre aktives Mitglied), Egon Marte (45 Jahre aktives Mitglied) sowie an Engelbert Rietzler für sage und schreibe 51 Jahre aktive Mitgliedschaft. Alle Geehrten zeichnet zum einen ihre unumbrüchliche Treue und Loyalität zur Feuerwehr Zwischenwasser aus, zum anderen engagierten sich allesamt jahrelang in verschiedensten Funktionen. Auch wenn die große und eigentlich verdiente Bühne fehlte, war die Freude bei den Anwesenden nicht weniger groß und man gönnte sich zum Abschluss noch ein kleines gemeinsames Gläschen. CEG