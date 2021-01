Trennung nach 1,5 Jahren in Feldkirch

Ein Defensivkünstler und der Klub aus der Montfortstadt gehen getrennte Wege

Der Sparkasse FC BW Feldkirch und Anel Klicic (29) gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vertrag zwischen dem 29-jährigen Defensivspieler und den Montfortstädtern wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Klicic wechselte zu Beginn der Saison 2019/20 vom Landesligisten SK Brederis an die Ill und absolvierte 15 Spiele in der Vorarlbergliga und zwei Partien im Cup. Am 4. Spieltag der aktuellen Meisterschaft 2020/2021 zog sich der Bosnier einen Kreuzbandriss zu, kam somit nur zu drei Einsätzen. Nun haben sich der Verein und der 29-Jährige auf eine Vertragsauflösung geeinigt.