Trendwende in Österreich: Rückgang bei Hochzeiten, Anstieg bei Scheidungen im Jahr 2023

Die neuesten Zahlen der Statistik Austria für das Jahr 2023 zeigen eine bemerkenswerte Veränderung im Familienbild der Österreicher: Während die Zahl der Hochzeiten gegenüber dem Vorjahr gesunken ist, verzeichneten Scheidungen einen leichten Anstieg.

Weniger Ja-Worte, mehr Ehe-Aus

Im Jahr 2023 gaben sich in Österreich 44.948 Paare das Ja-Wort, was einem Rückgang von 5,3 Prozent gegenüber 2022 entspricht. Diese Zahl spiegelt eine Normalisierung wider, da sich die Anzahl der Eheschließungen wieder auf dem Niveau der Jahre vor der Pandemie einpendelt. Im Gegensatz dazu stieg die Zahl der Scheidungen leicht an: 14.033 Ehen wurden aufgelöst, 36 mehr als im Vorjahr.