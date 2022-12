Treibjagd in Hohenweiler? Jäger warnen Spaziergänger

Ein schockierter Passant berichtet von zwei Waidmännern, die ihn am Feiertag von seiner Hausrunde verwiesen, da eine Treibjagd stattfinden würde.

Ein jähes Ende fand eine gemütliche Spaziergangsrunde an Maria Empfängnis in Hohenweiler. Denn zwei Jäger hielten einen Passanten auf einem Waldstück an und baten ihn, den Heimweg anzutreten.