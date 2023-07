Treffsicher und gemeinsam zum Meistertitel

Kürzlich trafen sich Österreichs Sportschützen zu den Meisterschaften in Dornbirn.

Dornbirn. Jeder Schuss zählte bei den 41. Österreichischen Staatsmeisterschaften im Sportschießen. Diese fanden heuer im Vorarlberger Olympiazentrum in Dornbirn statt. Unter der Leitung des Weltmeisters von 2016, Patrick Moor, wurde die Veranstaltung mit 22 Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderung aus Österreich und der Schweiz erfolgreich durchgeführt. Die Athleten lieferten sich in den verschiedenen Disziplinen spannende Duelle, bei denen oft nur wenige Millimeter am Ende entschieden. Dabei galt: „Wer hat die stärksten Nerven und die ruhigste Hand!“

In den verschiedenen Kategorien jubelten am Ende Robert Walker vom TBSV, sein Tiroler Kollege Werner Müller, der Salzburger Johann Windhofer sowie Josef Pacher (TBSV) und Norbert Zeschan (OÖBSV) über Meistertitel. Zum gleich dreifachen Staatsmeister krönte sich Hubert Aufschnaiter aus Tirol. Weitere Titel gingen an Bernhard Pichler, der sich ebenfalls in zwei Kategorien zum Meister krönte. Zeitgleich mit den Ö-Staatsmeisterschaften fand die ÖM im Bewerb P5 Luftpistole, welche Jochen Szorger aus dem Burgenland für sich entschied, statt. Für Vorarlberg war die junge Athletin mit Sehbehinderung, Zuzana Sedlackova das erste Mal bei Österreichischen Meisterschaften am Start und räumte, für sie völlig unerwartet, in ihrer Kategorie beim ALP 60 – Luftgewehr gleich einen Meistertitel ab. Auch Christoph Klien vom RC-Enjo Vorarlberg war sehr erfolgreich und sicherte sich mit der Sportpistole P3 den Vizemeistertitel und noch zwei Drittplatzierungen in anderen Disziplinen.