Treffpunkt Wolfurter Wochenmarkt

Die Marktbesucher genossen das vielfältige Angebot sowie ein buntes Rahmenprogramm.

Wolfurt. Traumhaftes Herbstwetter lockte die Besucher am Freitag zum Wolfurter Wochenmarkt. Das gesellige Beisammensein stand dabei im Mittelpunkt. „Mit dem Rahmenprogramm möchten wir den Menschen ein bisschen Abwechslung vom Alltag bieten. Diesmal konnten wir Alois und seine 20 Musikanten aus Kißlegg in Wolfurt begrüßen. Mit böhmischen Weisen und feiner Volksmusik wussten sie die Besucher zu begeistern“, erzählt Marktorganisator Michael Fröwis. Neben dem geselligen Charakter stand das Flanieren im Mittelpunkt – an den Markständen gab es vor allem Regionales aber auch internationale Köstlichkeiten. Eine große Weinverköstigung mit Rabl Weinen, begleitet von feinen Wildspezialitäten, erwartete die genussfreudigen Besucher am Stand von Georg Rabl und Conny Baldauf von „Echt Wild, Wein und mehr“ aus Sibratgsfäll.