Treffpunkt Ringareia für Eltern und Kinder

Hohenems. Die privaten Kindergruppen „Ringareia“ bieten seit nunmehr 13 Jahren auch offene Treffs für Mama und Papa, Oma und Opa mit Babys und Kleinkindern an. Auch ältere Geschwister sind willkommen. Neu ist heuer der Treffpunkt am Ringareia-Standort SeneCura-Sozialzentrum Herrenried.

Die offenen Treffs finden am Standort Markt jeden Mittwoch ab 16.30 Uhr und am Standort Herrenried jeden Dienstag ab 17 Uhr statt. Der „Treffpunkt Wald“ geht jeden Donnerstag von 14.30 bis 16.30 Uhr am Platz der Waldspielgruppe in der Nähe des Jüdischen Friedhofs im Schwefel über die Bühne. Hier sollte man eine Sitzmatte und etwas zum Trinken mitbringen, für die Kinder gibt es eine kleine Jause. Und schließlich wird auch noch jeweils am Mittwoch ab 16.30 Uhr im Ringareia Malatelier am Standort Markt der „Treffpunkt Malen“ angeboten. Der Unkostenbeitrag beträgt drei Euro pro Familie. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.