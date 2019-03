Zirkeltraining, offenes Singen oder Nachhilfe in Sachen Handy & Co.: Bei der Veranstaltung sreihe „Treffpunkt Pavillon – rüstig statt rostig“ wird älteren Menschen in Rankweil ein spannendes Programm geboten.

Hilfe bei Problemen mit Handy & Co.

Hilfe im Umgang mit Handy und Tablet gibt’s am Freitag, 5. April, von 9.00 bis 12.00 Uhr im Rathaus in Rankweil. Wie man mit dem PC ein Fotobuch erstellt, erfahren Interessierte ebenso am 5. April von 14.00 bis 17.00 Uhr im Rathaus. Eine ÖBB-Automatenschulung (18. April, 14.00 Uhr, Bahnhof Rankweil) sowie verschiedene Informationsangebote runden den Programmschwerpunkt in Rankweil ab. So wird unter anderem zu einem Vortrag über Finanzierung von Betreuung und Pflege geladen (Do, 13. Juni, 19.00 Uhr) und beim Wochenmarkt am 17. April und 26. Juni gibt’s Infos und Beratung zum Thema Demenz.