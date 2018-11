Treffpunkt: Neuer Bürgermeister in Göfis gewählt

Nach Helmut Lampert folgt Thomas Lampert auf den Bürgermeistersessel.

GÖFIS Es war für Bürgermeister Helmut Lampert an der Zeit, Abschied zu nehmen. „Nach 27 Jahren gehe ich in den Ruhestand“, erklärt Lampert. Seine Nachfolge wurde am Donnerstag im Rahmen der 24. Gemeindevertretersitzung gewählt. 24 Gemeindevertreter wählten mit 21 Stimmen aus ihren Reihen Thomas Lampert zum neuen Bürgermeister. „Ich trete dieses Amt mit Demut an, denn ich trete in große Fußstapfen meines Vorgängers. Mein Ziel ist, das konstruktive Miteinander in der Gemeindevertretung zu erhalten und die großen Herausforderungen gemeinsam für ein lebens- und liebenswertes Göfis zu meistern“, erklärte der neue Bürgermeister. Gleich nach der Wahl wurde er von Bezirkshauptmann Herbert Burtscher angelobt.