Treffpunkt Klauser Dorf- und Bauernmarkt

22.Auflage erneut ein Besuchermagnet

Klaus. Nicht nur das goldene Herbstwetter zog die Klauser Bevölkerung zu ihrem Dorfmarkt, es erwies sich aber natürlich als hilfreich und so entwickelte sich der Platz beim Gemeindeamt und im Ernst-Summer-Park als echter Treffpunkt. Im Mittelpunkt stehen in Klaus aber stets die heimischen Aussteller, die nahezu alle aus der Winzergemeinde stammen. „Das ist das Erfolgsrezept des Marktes“, betonte Bürgermeister Werner Müller, verstärkt wurden die lokalen Standler nur noch durch die Landjugend und den Regio Markt Vorderland um den bäuerlichen Charakter zu verstärken. Ein wahres Heimspiel, dass hier von Organisatorin Silvia Frick auf die Beine gestellt wurde. Passend zum Motto des Marktes und zur Jahreszeit, presste der Obst- Gartenbauverein frischen Süßmost, daneben fand man Wildspezialitäten, Obst, Gemüse, hochprozentige Destillate sowie hochwertiges Handwerk. Auch die Gastronomie, betrieben von OGV, Pfarre und UTTC Klaus, war ganz auf die Erntezeit eingestellt, als Highlight entpuppten sich die heißen Pellkartoffeln mit Käse, oder schlicht „Gsottene“ genannt. Musikalisch war ebenfalls vorgesorgt. Zum Frühschoppen spielte die Bürgermusik Klaus, verstärkt durch die Jüngsten von der „Klötzlemusik“ und der Jungmusik Götzis-Klaus, am Nachmittag sorgte der Polka Club Vorderland für Stimmung.