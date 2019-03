Treffpunkt Fußballplatz: Start der Frühjahrsmeisterschaft im Stadion Hoferfeld

Lochau. Zum ersten Heimspiel im Frühjahr am Samstag, dem 30. März, kommt der FC Lauterach als Tabellen-Zweiter nach Lochau. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Bereits um 14 Uhr ist das junge 1b-Team in einem Freundschaftsspiel gegen den FC Lauterach 1b im Einsatz.

Mit einem tollen 3:3 in Höchst startete man erfolgreich in die Frühjahrsmeisterschaft. Neuerwerbung Benjamin Kaufmann (30. Minute), Robin Lhotzky (58. Minute) und Mannschaftskapitän Fabio Feldkircher in der 94. Minute (!) waren die gefeierten Torschützen.