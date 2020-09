Treffpunkt Fußballplatz: Heimspiel SV typico Lochau gegen VfB Bezau

Lochau. Auf dem Plan steht am kommenden Samstag, dem 19. September, das nächste Heimspiel des SV typico Lochau. Gegner ist der VfB Bezau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 16 Uhr. Das 1b-Team ist an diesem Wochenende spielfrei.

Der neue Trainer Rifat Sen erwartet ein Spiel auf „Augenhöhe“, doch mit dem entsprechenden Einsatz der hochmotivierten Mannschaft sowie den zahlreichen Lochauer Fans im Rücken will man bei diesem Heimspiel doch drei weitere Punkte einfahren.

Unterstützen Sie also unser Team mit einem Matchbesuch im „Corona-FIT-gemachten“ Stadion am Hoferfeld!

Am Mittwoch, dem 23. September, muss der SV typico Lochau zum VFV-Cupspiel gegen Nenzing 1b. Spielbeginn um 17.30 Uhr. Am Samstag, dem 26. September, geht es zum schweren Auswärtsspiel nach Alberschwende. Das nächste Heimspiel im Stadion Hoferfeld findet dann am Samstag, dem 3. Oktober, um 16 Uhr gegen den SC Göfis statt.