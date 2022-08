Treffpunkt Fußballplatz: Heimspiel SV typico Lochau gegen den SV Ludesch

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Einladung zum nächsten Heimspiel des SV typico Lochau gegen den SV Ludesch am kommenden Samstag, dem 13. August, um 18 Uhr im Stadion Hoferfeld. Das 1b-Team spielt bereits um 15.30 Uhr gegen die SPG FC Mellau 1b.

Auch in Lustenau, gegen den dortigen FC, war das Team mit Trainer Rifat Sen über das ganze Spiel die weitaus bessere Mannschaft mit hohen Spielanteilen und besten Torchancen. Die Lustenauer hingegen glichen die 1:0 Führung der Lochauer durch Benjamin Kaufmann (41. Minute) mit ihrer einzigen großen Torchance nach einem erfolgreich abgeschlossenen Konter aus. Und in der 78. Minute konnte der Lochauer Kapitän Fabio Feldkircher den Elfmeter zum höchst verdienten 2:1 Sieg nicht im gegnerischen Gehäuse unterbringen. So bleib es wieder beim Unentschieden.

Mit diesen drei Unentschieden – 1:1 in Meiningen, 2:2 gegen Alberschwende und nun auch 1:1 in Lustenau – startete der SV typico Lochau in diesem Jahr zwar ungeschlagen aber nur mit drei „mageren“ Pünktchen in die neue Meisterschaft. Da will man am Samstag im Heimspiel gegen den SV Ludesch natürlich den ersten, längst fälligen Sieg einfahren.

Willkommen im Stadion Hoferfeld

„Wir hoffen wieder auf die tolle Unterstützung unserer Fans“, so die kampfbereite Mannschaft. Denn vor einem vollen Haus ist die Motivation doppelt groß, gemäß dem Motto: #wirmiteuch – seit 1946 erfolgreich!

Die 1b-Juniors starteten in der 4. Landesklasse mit einem Sieg

Die zweite Kampfmannschaft des SV typico Lochau, die 1b-Juniors, mit dem neuen Trainer- und Betreuerteam mit Cheftrainer Ridha Bseyes, dem spielenden Co-Trainer Franco Bologna und Teammanager Günter Steffani haben in ihrem ersten Spiel in der 4. Landesklasse einen tollen 4:1 Sieg gegen die SPG Brederis/Meiningen 1c eingefahren. Wir gratulieren!

Die nächsten Termine

In der Vorarlbergliga geht es nun in eine englische Woche. Am Freitag, dem 19. August (18 Uhr), muss der SV typico Lochau zum Auswärtsspiel zu den Amateuren von Austria Lustenau. Und bereits am Mittwoch, dem 24. August, kommt der VfB Bezau nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist hier um 18.30 Uhr. Und danach geht es gleich am Samstag, dem 27. August (17 Uhr), zum Auswärtsspiel nach Fußach.