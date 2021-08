Treffpunkt Fußballplatz: Heimspiel SV typico Lochau gegen den SV Ludesch

Treffpunkt Fußballplatz! Einladung zum nächsten Heimspiel des SV typico Lochau gegen den SV Ludesch am kommenden Samstag, dem 14. August, um 18 Uhr im Stadion Hoferfeld. Das 1b-Team spielt bereits um 14.45 Uhr gegen R´weil/Brederis 1b.

Als souveräner, bislang ungeschlagener Tabellenführer in der Vorarlbergliga will die hochmotivierte Mannschaft um Kapitän Fabio Feldkircher nach dieser tollen Serie zum Meisterschaftsauftakt – 4:2 gegen Fußach, 2:1 gegen Bezau, 3:1 gegen Feldkirch, 2:1 gegen Schruns und 3:1 gegen die Altacher Juniors – mit den zahlreichen begeisterten Lochauer Fans im Rücken in diesem Heimspiel drei weitere Punkte einfahren. Und da erwartet man natürlich im Stadion Hoferfeld wiederum ein volles Haus!