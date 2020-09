Treffpunkt Fußballplatz: Heimspiel SV typico Lochau gegen den SC Göfis

Lochau. Am kommenden Samstag, dem 3. Oktober, ist der SC Göfis im Stadion Hoferfeld beim SV typico Lochau zu Gast. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Das arg gebeutelte 1b-Team spielt bereits um 13.45 Uhr gegen RW Rankweil 1b.

Ohne Punkte kehrte der SV typico Lochau am vergangenen Samstag vom Auswärtsspiel gegen den FC Alberschwende zurück. Trotz einer guten Leistung in Halbzeit Zwei mit mehreren vergebenen hochkarätigen Chancen sowie einer 25-Minuten Überzahl musste man sich schlussendlich knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Andererseits steht der SV typico Lochau nach dem souveränen 8:1 Auswärtssieg gegen den FC Nenzing1b zum zweiten Mal in Folge im VFV-Cup-Achtelfinale. Parade-Stürmer Stefan Maccani feierte ein erfolgreiches Comeback und wird auch am Samstag, wenn es ins taktische Konzept von Trainer Rifat Sen passt, gemeinsam mit Goalgetter Julian Rupp auf Torjagd gehen. Es gilt, in diesem wichtigen Spiel gegen den „Nachzügler“ SC Göfis weitere drei Punkte einzufahren.