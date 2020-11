Treffpunkt für Literatur und Kunsthandwerk

bugo Bücherei lädt zu „Buch & Handgmacht“ in den Konsumsaal

Göfis. Pünktlich wenige Wochen vor der oftmals deutlich mehr stressigen als besinnlichen Adventzeit lädt das Team der Göfner Bücherei bugo alle Freunde der gepflegten Lesefreude und des regionalen Handwerksfertigkeiten in den Konsumsaal. Eine schier endlose Auswahl an Büchern – Klassiker und Neuerscheinungen – aus allen erdenklichen Themenbereichen, laden zum gemütlichen Schmökern ebenso ein wie vielleicht schon zum Kauf von ersten Weihnachtsgeschenken für Kinder, Verwandte und Freunde. Ergänzt wird das literarische Angebot von kleinen Kunstwerken aus dem heimischen Garten, aus der Natur aus und rund Göfis, sowie aus der kleinen Werkstatt aus so manchem Keller der Gemeinde. Der Weltladen bietet darüber hinaus ebenfalls sein Repertoire an fair erstellten Kleinoden für die Besucher feil. Abgerundet wird das Angebot von feinen Kuchen, Torten und duftenden Heißgetränken im bugo-Café. Geöffnet haben Ausstellung als auch das bugo am Samstag 7. Sowie Sonntag 8. November jeweils von 10 bis 18 Uhr. Die Ausstellung läuft unter Einhaltung der derzeit geltenden Corona Sicherheitsbestimmungen. CEG