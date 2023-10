Treffpunkt für das Dorf

Der traditionelle „Galimarkt“ lockte Alt und Jung in den Ortskern von St. Gallenkirch

„Natürlich kommt der Erlös der Veranstaltung der Sanierung der Pfarrkirche zugute. Da haben wir noch einen kleinen Teil offen, denn trotz der großen Spendenfreudigkeit der Bürger, gibt es noch ein bisschen was zu zahlen“, schmunzelt Bonner, auf dessen Schürze an diesem Tag auch groß „Alpen-Don Camillo“ zu lesen ist. Für ihn sei aber nicht der Erlös das Entscheidende, sondern die Zusammenkunft der Gemeinde. „Hier trifft man einfach alle und es gibt für jeden etwas. So bringt der Galimarkt alle zusammen“, strahlt der Pfarrer. Besonderen Wert legt die Organisation auf die Auswahl der Verkäufer, die an diesem Tag ihre Waren an dem kleinen schmucken Markt feil boten. „Wir bevorzugen natürlich selbst Gemachtes und Unikate. Aber auch die Verkäufer sind meistens au der Region, aber auch alle Schulen machen immer wieder mit“, erzählt Benedict. Und so gab es an den Verkaufsständen neben tollen Dekorationsartikeln auch Babysachen, selbst Gehäkeltes und Genähtes, Geschmiedetes oder Getöpfertes sowie andere zahlreiche Unikate.